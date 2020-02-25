شكرا لقرائتكم خبر

أمطار على مكة.. وخطة لإعادة سفلتة شوارع بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

هطلت صباح أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف، شملت الهدا والشفا وقروى والخالدية والوسام وطريق الملك فهد الدائري والمثناه، وأجزاء متفرقة من المحافظة.

وشهدت مناطق ومحافظات عدة أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، منها محافظة حقل، وشملت مدينة حقل ومراكز علوا القصير وأبوالحنشان وعلقان والوادي الجديد والزيته وضواحيها، في حين كانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة البدع، وشملت مدينة البدع والمراكز التابعة لها، وعلى مركز القليبة وشقري وبئر بن هرماس التابعة لمنطقة تبوك شملت المراكز وضواحيها.

Advertisements

إلى ذلك، أنجزت إدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وسفلتة شارع عتاب بن أسيد بحي بطحاء قريش، وذلك ضمن أعمال صيانة الطرق التي تنفذها الأمانة لتهيئة بعض الشوارع المتضررة الموجودة داخل الأحياء السكنية بمكة المكرمة.

وأوضح مدير إدارة الطرق بالأمانة المهندس نزار وقاد أن أعمال إعادة التأهيل شملت سفلتة الشوارع المتشققة بسبب هطول الأمطار، وإعادة الشكل الجمالي لها باستبدال الطبقة الإسفلتية وإعادة دهان وتخطيط الإسفلت وتهيئة الأرصفة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي استمرارا لجهود الأمانة لرفع مستوى كفاءة الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتوفير بيئة قيادة آمنة للمركبات.

وبين أن وكالة المشاريع ستعيد سفلتة عدد من الشوارع بالعاصمة المقدسة، وذلك خلال الفترة المقبلة بحسب خطة العمل التي تراعي أوقات الذروة وفترات الازدحام بالشوارع والطرق ذات الكثافة العالية بالعاصمة المقدسة.