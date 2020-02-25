شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
أثار إغلاق أمانة جدة لثلاجات الخضار والفاكهة بالسوق المركزي في حي الصفا خلافا بينها وتجار الفاكهة الذين رفضوا الإغلاق بحجة أنهم يحملون تصاريح رسمية، قابلتها الأمانة بالرد بأنه ليس هناك رخص ثلاجات داخل النطاق العمراني.
وعلمت «مكة» أن الأمانة ستمنح التجار فرصة جديدة للانتقال إلى مواقع جديدة خلال أربعة أشهر، وذلك بعد أن اشتكوا من أثر هذا الإغلاق عليهم وتكبد الخسائر ونقص المعروض الذي من شأنه رفع الأسعار، مبينين أن المشكلة تكمن في الإغلاق دون إنذار مسبق، والذي قد يتسبب في تلف المخزون وخسائر كبيرة، إضافة إلى عدم القدرة على توزيع الفاكهة على الأسواق داخل وخارج جدة، كون السوق يخدم محافظات عدة.
وأوضح المركز الإعلامي للصحيفة أن الأمانة أبلغت التجار أكثر من مرة بضرورة الانتقال إلى مواقع بديلة دون تجاوب، وتوجد تعهدات سابقة من أصحاب الثلاجات بالإخلاء، إضافة إلى التعهدات الجديدة من التجار.
لماذا أغلقت الأمانة ثلاجات الخضار؟
- بعد تلقيها طلبا من الدفاع المدني
- لأنه ليس هناك رخص ثلاجات داخل النطاق العمراني
- الإغلاق لثلاجات مصرحة يتلف المخزون
- الإغلاق يعرقل عملية توزيع الفاكهة داخل وخارج جدة
- نقص المعروض من شأنه رفع الأسعار
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق ثلاجات خضار جدة يفتح خلافا بين الأمانة والتجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.