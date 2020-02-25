، عاصفة غبارية وعوالق ترابية تضرب القصيم.. ومطالب بتعليق الدراسة غداً الأربعاء ،

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تعيش منطقة القصيم، أجواء غبارية منذ صباح اليوم، دخلت ذروتها مساء الثلاثاء، مع عوالق ترابية شديدة، وهي العاصفة الغبارية التي ضربت بعض المناطق ومن المتوقع أن تمتد لمناطق أخرى، فيما طالب مغردون تعليم القصيم بتعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء لسلامة الطلاب والطالبات خاصة ممن يعانون من أمراض صدرية وتنفسية.
وقال المواطن أبوعبدالرحمن الحربش: "الآن ٦:١٠ م عاصفة غبارية كثيفة جداً على الرس والغبار، كتمنا داخل منازلنا أرجو من قادة إدارات التعليم الكرام في منطقة القصيم تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء ٢ رجب الموافق ٢٦ فبراير، للضرورة حفاظاً على صحة الطلبة حيث إن المدارس وممراتها وطاولات الطلبة ستكون مليئة بالأتربة".
وذكر المواطن محمد الغيداني: "الآن ٦:٣٥م عاصفة غبارية كثيفة جداً على القصيم والغبار يحجب الرؤية، نرجو من إدارات التعليم في القصيم و#جامعة_القصيم تعليق الدراسة في وقت مبكر
ليوم غد الأربعاء ٢ رجب لعام١٤٤١ هـ، حفاظاً على سلامة الجميع".
وكتب الصحفي فهد اللويحق:"في ظل الحالة الجوية الآن على القصيم، وبعض المناطق الأخرى، فإن #تعليق_الدراسة أصبح ضرورياً، فالمدارس بعد هذا الغبار غير جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات".
عاصفة غبارية القصيم
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 08:18 PM
حفاظاً على سلامة الطلاب والطالباتعاصفة غبارية وعوالق ترابية تضرب القصيم.. ومطالب بتعليق الدراسة غداً الأربعاء
تعيش منطقة القصيم، أجواء غبارية منذ صباح اليوم، دخلت ذروتها مساء الثلاثاء، مع عوالق ترابية شديدة، وهي العاصفة الغبارية التي ضربت بعض المناطق ومن المتوقع أن تمتد لمناطق أخرى، فيما طالب مغردون تعليم القصيم بتعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء لسلامة الطلاب والطالبات خاصة ممن يعانون من أمراض صدرية وتنفسية.
وقال المواطن أبوعبدالرحمن الحربش: "الآن ٦:١٠ م عاصفة غبارية كثيفة جداً على الرس والغبار، كتمنا داخل منازلنا أرجو من قادة إدارات التعليم الكرام في منطقة القصيم تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء ٢ رجب الموافق ٢٦ فبراير، للضرورة حفاظاً على صحة الطلبة حيث إن المدارس وممراتها وطاولات الطلبة ستكون مليئة بالأتربة".
وذكر المواطن محمد الغيداني: "الآن ٦:٣٥م عاصفة غبارية كثيفة جداً على القصيم والغبار يحجب الرؤية، نرجو من إدارات التعليم في القصيم و#جامعة_القصيم تعليق الدراسة في وقت مبكر
ليوم غد الأربعاء ٢ رجب لعام١٤٤١ هـ، حفاظاً على سلامة الجميع".
وكتب الصحفي فهد اللويحق:"في ظل الحالة الجوية الآن على القصيم، وبعض المناطق الأخرى، فإن #تعليق_الدراسة أصبح ضرورياً، فالمدارس بعد هذا الغبار غير جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات".
، عاصفة غبارية وعوالق ترابية تضرب القصيم.. ومطالب بتعليق الدراسة غداً الأربعاء ،
المصدر : الخليج 365
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