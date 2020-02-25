شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض ملموس في درجات الحرارة غدًا على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ، القصيم ،الرياض ،الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ويصاحب ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت أن حركة الرياح السطحية ستكون على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.