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الرياض - علي القحطاني - أمطار الخير تزين عرعر (فيديو)هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. وأظهرت مقاطع فيديو ، أمطار الخير تُزين المدينة، بالإضافة إلى جريان السيول.

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