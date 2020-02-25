شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني يُعلن استقرار حالة الطقس خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة الطقس في طريقها إلى الاستقرار خلال الساعات القادمة. وقال كراني : «عدم الإستقرار يعلن الرحيل،بعون الله يبدأ تسارع رحيل المنخفض الرئيسي، والمنخفض الثانوي في إتجاه الشمال الشرقي». وأضاف: « تسارع الرحيل يعني بداية تلاشي حالة عدم الاستقرار، اللحظات الأخيرة لرحيل الحالة فجر وصباح الغد، كتلة قطبية تسود بعد الرحيل».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن كراني يُعلن استقرار حالة الطقس خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.