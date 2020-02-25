شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي خوري تنشر “صورة مثيرة“ لولي العهد محمد بن سلمان.. وتستفز السعوديين بتعليق أكثر إثارة.. لن تصدق ماذا قالت؟؟ شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يبدو فيها بشكل مختلف تمامًا.



وانتشرت الصورة بشكل كبير على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وسط سخرية من معارضين له، بينما أشاد به مؤيديه.

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لكن اللافت أن الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري والتي يصفها البعض بالفنانة الإباحية نظرًا لجرأتها الغير عادية وظهورها في فيديو وصور فاضحة، أعادت نشر صورة "بن سلمان" على صفحتها، وعلقت عليها قائلة :" فالعمر زاده جمالًا".

وتسبب تعليقها في هجوم عليها من بعض السعوديين، واعتبر البعض أنها تغازل ولي العهد، حيث قد أعلنت أنها تريد أن يحبها السعوديين وأن تكون موجودة بينهما للحصول على الشهرة.

وعلقت مغردة قائلة ":معاكسة وتطبيل ولا أيش"، بينما قالت أخرى :" حتى أميرنا حطت عينها عليه".

والفنانة السورية تم ترحيلها من الإمارات مؤخرًا بسبب فيديوهات مخلة، وقبلها تم ترحيلها من لبنان، وتخوض معركة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي القضاء اللبناني ضد الفنانة قمر والفنان آدم.