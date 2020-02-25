شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عاجل من وزارة الصحة اليمنية بشأن كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن وكيل وزارة الصحة في الحكومة الشرعية لقطاع الرعاية الاولية الدكتور علي الوليدي خلو اليمن حتى الان من فيروس كورونا.

واوضح في تصريح لوكالة (سبأ) ان جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن يندرج في اطار الاستعدادات لأي طارئ واجراءات وقائية لما قد يحدث.

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ونفى الدكتور الوليدي ما وصفها الاشاعات التي يروج لها البعض بان اليمن ستستقبل مرضى مصابين بالفيروس من خارج البلاد .. مؤكدا ان هذا يأتي في اطار الاشاعات ليس الا وان وزارة الصحة تسعى جاهدة الى اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة كبقية البلدان.

وقال “ان ما اشيع عن اقامة محاجر صحية هي معلومات غير دقيقه واننا بصدد اعداد مراكز لتلقي العلاج ومراقبة الحالات المحتملة “.

ودعا الوليدي جميع المواطنين للإسهام الفاعل في مساعدة جهود وزارة الصحة في تنفيذ خططها الصحية الهادفة الحفاظ على صحة المجتمع وعدم الالتفات الى الشائعات المغرضة التي لا تخدم الصالح العام.

كما جدد الدعوة لقطاعات الاوقاف وائمة المساجد والتربية والشباب والرياضة ووسائل الاعلام الى العمل كفريق واحد في رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال كثير من القضايا الصحية ومنها الاستعدادات والاجراءات المتخذة لمجابهة اي احتمال لظهور كورونا او حتى مواجهة امراض الحميات المختلفة.