بالصور.. مرور جدة ينبه لأمواج الكورنيش.. ويحول حركة السيارات «مؤقتًا»

نبَّهت إدارة مرور محافظة جدة قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية عن طريق الكورنيش في محافظة جدة، بسبب الأمواج. وقال المرور: «ينبه مرور محافظة جدة قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق». يأتي هذا تزامنًا مع التنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة «القنفذة- الليث- جدة- خليص- رابغ»، لنشاط في الرياح السطحية. وتتسبب الحالة المناخية في تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في موج البحر، بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة 11:55 مساءً. Advertisements اقرأ أيضًا: المرور: شرط أساسي لنقل ملكية سيارة المتوفى للوارث المرور يوضح «غرامة التطويف» حال انتهاء رخصة القيادة هل يلزم لإصدار رخصة قيادة «خصوصي» سداد مخالفة سابقة؟

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