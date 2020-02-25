أوامر ملكية بإعفاء وتعيين وزراء.. وضم الخدمة المدنية للعمل

صدر- اليوم الثلاثاء- أمر ملكي، بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

كما صدر أمر ملكي، بإعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

وتضمَّنت الأوامر الملكية، ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضمنت الأوامر الملكية تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للرياضة

وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.

إعفاء الشبانة وتكليف القصبي بوزارة الإعلام

كما صدر أمر ملكي بإعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

وصدر أمر ملكي بتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

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الخطيب وزيرًا للسياحة

وصدر أمر ملكي بتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.

الفالح وزيرًا للاستثمار

وصدر أمر ملكي بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.

وصدر أمر ملكي بتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

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