الشورى يطالب برفع كفاءة برامج مستفيدي الضمان الاجتماعيّ

طالب مجلس الشورى بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي للانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في قرار للمجلس خلال جلسته العادية الـ«26» من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء، كما دعا المجلس إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية، لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.

واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء حيال التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/ 1440هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة محمد العجلان ، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة، وطالب المجلس مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد استراتيجية عامة للمركز، تمكّنه من القيام بمهامّه المنصوص عليها في تنظيمه.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى تحديد أولويات الموضوعات التي تتناول قضايا وملفات وطنية لدعم اتخاذ القرار بشأنها، كما دعا المركز إلى تحديد مجالات الدراسات وآلية ترسيتها على المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية، وتقييم نتائجها وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة، مطالبًا المركز أيضًا بنشر الدراسات غير السرية بهدف استفادة الباحثين والجهات ذات العلاقة من نتائجها وتوصياتها.

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كما طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار، بالاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة في نظام إدارة بياناته وتوحيد مصدر معلوماته في (مخزن بيانات) آمن وذكيّ يدعم الجهات المعنية في اتخاذ القرار ويحافظ على أمن معلوماتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة نورة المري والدكتورة نورة المساعد.

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