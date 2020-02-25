تسهيلات جديدة من شركة المياه الوطنية.. و«الموكلي»: تحديث البيانات ضرورة

قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، إن الشركة نجحت في إنهاء مشروعات داعمة لتحقيق أهداف مبادرات التحوّل الرقمي وفق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» عبر إطلاق منصة طلب خدمات المياه إلكترونيًّا في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إلغاء 15 مركزًا للاتصال على مستوى المملكة، واستبدالها بمركز اتصال موحد «90001744» لجميع المناطق، يعمل على مدار 24/7.

وبيّن الموكلي أن هذه الخطوة تواكب عمليات التحوُّل الإلكتروني لخدمات المياه وتطوير البنية التحتيّة الخدمية وتوفير أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في مختلف مناطق المملكة، ودعا «الموكلي» العملاء من مواطنين ومقيمين للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الإلكتروني، مؤكدًا اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في جميع مناطق المملكة إلى نظام واحد بدلًا من 7 أنظمة.

وتابع «الموكلي»: «سعينا إلى أن يكون هناك منصة إلكترونية موحدة لطلب خدمات المياه في المملكة وهي (e.nwc.com.sa)، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لعملائنا الكرام وتلبية تطلعاتهم، ولهذا أطلقنا حملة تعريفية للخدمات الإلكترونية وقراءات الاستهلاك لعدادات المياه الذكية، والتي تتركز على منصات طلب الخدمات إلكترونيًا وتحديث البيانات، من أجل أن يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم إلكترونيًا، واستعراض الفواتير، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري وعدد من الخدمات.

وأضاف: «لتحقيق مستهدفات التحوّل الرقمي ومبادراته ضمن رؤية المملكة 2030 عملنا على تعزيز التوسع في استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية، واستكمال دائرة الربط بمنظومة القراءات عن بعد التي تتميز بخصائص داعمة لإدارة الاستهلاك، ومن أبرزها تنبيه العملاء بالاستهلاك المرتفع بشكل أسبوعي، وقد تم تطبيقها في الربع الأخير من عام2019م كمرحلة أولى، وتجري عملية التوسع في ذلك لشمول العملاء كافة في منتصف العام الجاري 2020م.

وبلغ إجمالي العدادات الذكية في مناطق المملكة المختلفة أكثر 1.9 مليون عداد ذكي، والتي ترسل القراءات إلى نظام الفوترة دون تدخل بشري، وتبقى مسؤولية ما بعد عداد المياه داخل العقار تابعة للعميل وتقليل كمية الاستهلاك من خلال تعديل سلوكيات الاستخدام ومعالجة التسربات وتركيب أدوات ترشيد المياه.

Advertisements

وبيّن الموكلي أن الفرع الإلكتروني يضم حزمة من الخدمات التي تمكّن العملاء من إدارة حساباتهم وطلب الخدمات عن بعد، ومنها طلب توصيلة جديدة للعقار، وطلب تقسيم وحدات العقار، وتعديل اسم المالك، واستعراض جميع فواتير العقار وتفاصيلها، وتقديم الاعتراضات والبلاغات ومتابعتها، والاستفادة من الحاسبة التفاعلية.

ودعا الموكلي المستفيدين كافة من خدمات المياه في جميع مناطق المملكة إلى تحديث بياناتهم، مبينًا أن ذلك يُعد أحد أهم عوامل خفض الاستهلاك، والإسهام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل ومتابعة حساب العقارات والفواتير تفاديًا لتراكمها. مفيدًا أنه يمكن للمستفيدين في جميع مناطق المملكة طلب الخدمات عبر الفرع الإلكتروني للشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة، مبينًا أنه مع توحيد عمليات نظام الفوترة أصبح لدينا قنوات تواصل موحدة منها مركز الاتصال الموحد (920001744)، وقناة (@NWCcare) على تويتر، وذلك لمتابعة البلاغات والاعتراضات والإجابة على الاستفسارات.

اقرأ أيضًا:

«البيئة والمياه» تستهدف زيادة الأمطار بنسبة 20% عبر «معالجة السحب»

هيئة حقوق الإنسان تحدد التزامات شركة المياه الوطنية تجاه العملاء