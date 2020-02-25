بالفيديو.. أمطار وثلوج على محافظات ومراكز تبوك

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيزه اليوم، على محافظة حقل شملت مدينة حقل ومراكز علوا القصير وأبوالحنشان وعلقان والوادي الجديد والزيتة وضواحيها.

في حين كانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة البدع شملت مدينة البدع والمراكز التابعة لها، وعلى مركز القليبة وشقري وبئر بن هرماس، التابعة لمنطقة تبوك، شملت المراكز وضواحيها، كما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بتساقط للثلوج على مركز جبل اللوز ورحيب.

وكانت مديرية الدفاع المدني بتبوك، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة اليوم، وذلك اعتدادًا بالنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتدنيًّا في مدى الرؤية على مدن «تبوك، تيماء، ضباء، أملج، البدع، حقل، والوجه».

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية المنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، مطالبًا بعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال تدفق سيول منقولة والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، منوهًا بتوقعات تشير لتساقط الثلوج على المناطق المرتفعة «جبل اللوز، علقان، الزيتة، وأجزاء من مناطق الحرة».

وأكد الرائد الشمري، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة الأمطار والسيول أو تساقط الثلوج، وذلك بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.

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