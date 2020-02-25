مجلس الشورى لـ«الهيئة»: كثَّفوا البرامج الوقائية ضد الإرهاب

طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.

واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع، وإبراز دور المراكز غير الدائمة، والمراكز التوجيهية التي تقيمها، ومستوى خدماتها، وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع، مطالبًا «هيئة الأمر بالمعروف»، بإجراء مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنسوبيها وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير، بالإضافة إلى إعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات، وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة.

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