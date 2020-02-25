«هدف»: تنفيذ برامج تدريب وتوظيف لـ500 باحث عن عمل

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والهيئة السعودية للمقاولين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريب وتوظيف، تستهدف 500 باحث عن عمل، للالتحاق في مهن قطاع المقاولات، ضمن برنامج التوطين الموجّه.

ووقع الاتفاقية، نائب مدير عامّ صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعه حامد، والأمين العامّ للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد، وذلك على هامش فعاليات «منتدى المشاريع المستقبلية 2020» المنعقد في الرياض، ويستمر حتى غدًا الأربعاء.

وتهدف الاتفاقية، إلى رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاع المقاولات للنمو، انطلاقًا من تكامل الجهود وتضافرها، للمضيّ نحو تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقًا للاتفاقية المبرمة، سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بالقطاع، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجّه.

وتسهم الاتفاقية في تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها، من خلال برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف المتخصصة التي يقدمها «هدف»، في حين ستعمل الهيئة السعودية للمقاولين على تطوير القطاع ورفع مستوى العاملين فيه من خلال تطوير المهارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

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وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، قد أبرموا مذكرة تعاون، لتوطين وظائف ومهن قطاع المقاولات، بهدف رفع نسبة التوطين ودعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل.

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