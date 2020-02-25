وزير الإسكان يشكر القيادة.. ويعدد مزايا نظام ملكية الوحدات العقارية

رفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التنظيم الجديد بعنوان نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وثمّن وزير الإسكان، الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع البرامج المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن القيادة، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير كبير على تمكين القطاع العقاري وجعله منظمًا وفاعلًا في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، موضحًا أن هذا التنظيم، خطوة تشريعية مهمة بانعكاساته التنفيذية المباشرة على واقع الملاك، ودوره الفاعل في حوكمة العلاقة بين الأطراف كافة وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، مشيرًا إلى أنه سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأضاف الحقيل، أن النظام يشكل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية؛ كونه سيحفظ حقوق الأطراف كافة من ملاك ومطورين، ويمنح فرصًا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة، مؤكدًا دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الاتحادات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الاتحادات في حالة جرى تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.

يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يأتي ضمن جهود برنامج الإسكان الذي يهدف من خلال هذا النظام وعبر برنامج «ملاك» إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، بالإضافة للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

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