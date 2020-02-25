سفارة المملكة بالبحرين تصدر تعليمات جديدة بعد إصابة 4 سعوديات بكورونا

أكدت سفارة المملكة في البحرين على المواطنين، ضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك خلال التواجد في البحرين.

وشدَّدت السفارة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الثلاثاء، على اتباع عدة تعليمات في حال الشعور بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس، وهذه التعليمات هي:

البقاء في مقر سكنك في غرفة منفصلة.

اتصل بالرقم 444.

اتبع التعليمات التي ستعطى لك من قبل الفريق الطبي.

تجنب الاختلاط بالآخرين.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت- اليوم الثلاثاء- أنها تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصحة البحرينية، من أجل علاج 4 مواطنات سعوديات مصابات بكورونا في المنامة.

وذكرت وزارة الصحة- عبر حسابها بتويتر- أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج 4 مواطنات سعوديات مصابات بكورونا في البحرين لحين شفائهن بإذن الله، وذلك وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت، أن ذلك التنسيق جاء بعدما أعلنت وزارة الصحة البحرينية إصابة 4 مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد.

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وكانت البحرين، قد أعلنت- اليوم الثلاثاء- تسجيل 6 حالات جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينها 4 مواطنات سعوديات، وجميعها قادمة من إيران، وذلك بعد يوم واحد من إعلان أول إصابتين بالفيروس.

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