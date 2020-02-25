مغردون يحتفون بأمطار مكة.. والزعاق يتوقع حالة الطقس خلال الـ60 يومًا المقبلة

تساقطت الأمطار، صباح اليوم الثلاثاء، على زوار المسجد الحرام، في مشهد مهيب تسوده الأجواء الإيمانية والروحانية والطمأنينة، توشحت فيه الكعبة بمياه الأمطار.

وتسابق المعتمرون في تسجيل أجواء الأمطار في مكة المكرمة، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تسجل لحظات الطواف تحت مياه الأمطار في الكعبة، في أجواء جميلة مفعمة بالروحانيات ودعوات المعتمرين إلى الله عز وجل.

مغردون يسجلون أجواء الأمطار في مكة

وتفاعل مغردون، عبر موقع تويتر، مع الأمطار في مكة، عبر هاشتاج "#مكة_الآن"، و"#أمطار_مكة"، حيث نشروا صورًا وفيديوهات لأجواء الأمطار في مكة.

وتشارك مغردون بيت شعر يصف أجواء مكة تحت الأمطار، يقول: "أحبها شمسًا وصحوًا كيف بي *** والغيث في أرجائها يتصبّبُ، أشتاقها شمسًا وصحوًا كيف بي *** والغيث في أرجائها يتصببُ؟".

طقس السعودية اليوم.. سحب رعدية وأمطار

ومن جانبها، أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة طقس السعودية اليوم الثلاثاء- إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة.

وأضاف تقرير الهيئة العامة للأرصاد عن طقس السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه ستتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

إرشادات للمواطنين في مكة المكرمة

من جانبها، وجهت هيئة الأرصاد تنبيهًا بسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح التنبيه أن الحالة الماطرة تشمل «الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وخليص، وجدة، ورابغ، وميسان»، وذلك حتى مساء اليوم الثلاثاء.

Advertisements

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.

توقعات الطقس خلال الـ60 يومًا المقبلة

ومن جانبه، قال خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه خلال الستين يومًا القادمة، ستعيش المملكة مرحلة فرض السيطرة على حلبة الربيع، وهو تداخل الصيف مع الشتاء.

وأوضح الزعاق -خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع تويتر- أنه خلال الفترة القادمة، ستعيش المملكة 4 فصول في يوم واحد، ستمر على 3 مراحل، أولها مرحلة الرياح الناهضة خلال هذا الأسبوع الجاري.

وأضاف الزعاق أن المرحلة الثانية ستكون مرحلة الأمطار المتفرقة، أما المرحلة الثالثة فستشهد الغبار المنقول، والذي يأتينا من أماكن بعيدة، وهذه المرحلة ستكون بعد 3 أسابيع.

وأشار الزعاق إلى أنه خلال اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ستشهد الأماكن المكشوفة في معظم مناطق السعودية، خاصة على الشمال والشمال الشرقي والشرقية والوسطى، نهوض للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، وكل منطقة لها يوم واحد بداية من الشمالية.

واستطرد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه ستظل درجات الحرارة شتوية مقبولة في الشمال والشمال الشرقي والشرقية والوسطى، أما الأجزاء الجنوبية فستظل الأجواء مستقرة وتميل درجات الحرارة إلى الصيفية في حالة الظهيرة.

اقرأ أيضًا

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية وزخات برد على 6 مناطق

الزعاق: افتحوا النوافذ والأبواب وقت الظهيرة.. لهذا السبب

10 جهات حكومية تناقش الخطة التكاملية للتفويج في موسم حج 1441هـ