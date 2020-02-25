السعودية اليوم / سفير المملكة لدى غانا يلتقي بالمفتش العام الغاني



أكرا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، مشعل بن حمدان الروقي، اليوم في مقر الشرطة العام بالعاصمة الغانية أكرا، بالمفتش العام الغاني، جيمس أوبونغ بوانو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:10ت م

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