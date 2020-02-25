السعودية اليوم / مدير فرع البيئة بالمنطقة الشرقية يفتتح ملتقى ومعرض "البيئة الصناعي الثاني" بالمنطقة



الخبر 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري اليوم, ملتقى ومعرض "البيئة الصناعي الثاني" بالمنطقة الذي يحمل عنوان "صناعة صديقة للبيئة" الذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة وبإشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة بقاعة السيف بالخبر.

وأكد المهندس المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تنفيذ الرؤية الرشيدة ٢٠٣٠ التي جاء في مضامينها الحفاظ على المكونات الطبيعية للبيئة, وذلك حسب ما تقتضيه الواجبات الدينية والاخلاقية والانسانية اتجاه الوطن والأجيال القادمة التي تحتم علينا الرفع من مستوى الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع مما يسهم في ترشيد الموارد الطبيعية والحد من تلوثها وتدهورها.

وتخلل المنتدى الذي يقام على مدى ثلاثة أيام, جلسات حوارية يقدم فيها بعض الخبراء في مجال البيئة أوراق عمل متنوعة شملت نظام مدن للإدارة البيئية, والجدوى البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المخلفات الصناعية وإعادة استخدامها، والدور الريادي للهيئة الملكية للجبيل وينبع في مجال صناعة البيئة، وأسس التقييم البيئي لمخاطر بيئة العمل وطرق التحكم، ودور المجتمع في التوعية البيئية، وحماية البيئة في شركة صدارة للكيميائيات، وتأثير النفايات البلدية الصلبة على الهواء في مدينة الدمام، والتوعية البيئية وترشيد السلوك من خلال تنمية بيئية مستدامة، ودور أمانة المنطقة الشرقية في حماية البيئة.

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19:03ت م

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