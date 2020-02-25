السعودية اليوم / "تطوير للمباني" تستعرض مبادراتها في منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض



الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

شاركت شركة تطوير للمباني "TBC" في منتدى المشاريع المستقبلية الذي انطلق اليوم, وتنظمه الهيئة

ويتوافر لدى الشركة قائمة من المشاريع المطروحة تتمثل في 60 مدرسة تستقبل 52,800 طالب بين عامي 2022 في جدة، و2023 في مكة المكرمة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص تحت مظلة مسار البناء والصيانة والتحويل، بالإضافة إلى 60 مدرسة تستقبل 50.000 طالب بين عامي 2023 مرحلة أولى و2024 مرحلة ثانية في المدينة المنورة.

وأطلقت الشركة 6 مبادرات لدعم برامج رؤية 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة، وتطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال، وتعزيز المشاركة

يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

// انتهى //

18:50ت م

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الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسشاركت شركة تطوير للمباني "TBC" في منتدى المشاريع المستقبلية الذي انطلق اليوم, وتنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في نسخته الثانية, حيث مثل الشركة في المنتدى المهندس نايف العسيمي، بورقة عمل عن مبادرات دعم رؤية 2030 الجاري العمل عليها في شركة TBC.ويتوافر لدى الشركة قائمة من المشاريع المطروحة تتمثل في 60 مدرسة تستقبل 52,800 طالب بين عامي 2022 في جدة، و2023 في مكة المكرمة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص تحت مظلة مسار البناء والصيانة والتحويل، بالإضافة إلى 60 مدرسة تستقبل 50.000 طالب بين عامي 2023 مرحلة أولى و2024 مرحلة ثانية في المدينة المنورة.وأطلقت الشركة 6 مبادرات لدعم برامج رؤية 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة، وتطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال، وتعزيز المشاركة الرياضية للطالبات، والتربية الخاصة، وتحسين وسائل السلامة في المدارس، وأندية الحي الترفيهية التعليمية، تقوم عليها مشاريع الشركة المستقبلية.يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.// انتهى //18:50ت م0302

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