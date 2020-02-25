مختصون لـ ”الخليج 365” : محاكمات أمن الدولة تكفل للمتهمين حقوقهم رغم بشاعة جريمتهم

حيث يرى المحامي احمد العشوان أن هذه المحاكمة تعد واحده من أهم وأدق المحاكمات في تاريخ المملكة كونها تميزت بالشفافية العاليه والعلانية أثناء سير التحقيقات وأثناء جلسات المحكمه وتوفير كافة الضمانات للمتهمين من توكيل محامين وحضور الاقارب وعلانية المحاكمة.

وقال حق المتهمين في الاعتراض على الأحكام وتدقيق الاستئناف لهذه الأحكام يجعل من المملكة نموذجا للعدل وقضاؤها مثلا يحتذى به رغم ان ما اقدم عليه المتهمين من أفعال مشينه تمثلت بخيانة الوطن والمساس بأمنه والتخابر مع جهات معادية وإفشاء اسرار تمس اقتصاد وأمن البلد. لافتا ان احكام القضاء في المملكة في جميع انواع القضايا تتميز بالعدل و الإنصاف والتمحيص وعدم وضع جميع المتهمين في خانة واحده .

وأوضح أنه ومن واقع التعامل في مثل هذه القضايا، فإن هناك شفافية في المحاكمات، وكل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمتهمين في قضايا الإرهاب في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة خصصت ميزانية خاصة لتحمل تكاليف الترافع عن المتهمون الغير قادرين على دفع كلفة أتعاب المحاماة للدفاع عنهم أمام القضاء.

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واكد المحامي محمد التمياط أن الحكم الصادر يعتبر حكما ابتدائيا غير قطعي وقابل للاستئناف كما هو معمول به في نظام التقاضي في المملكة . مبينا ان هذا الأجراء يعكس نزاهة القضاء ويوضح العدالة التي ينتهجها . حيث ان الحكم بالعدل الذي جاء به الشرع هو دستور هذا البلاد .

مبينا ان المتهم ياخذ كامل حقوقه مهما كانت جنحته .