شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية 24 ساعة..استعدادات مكثفه في الشرقية لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وقال وجهت صحة الشرقية إدارة المنافذ بمتابعة جاهزية مهامها لمواجهة وفادة المرض من خلال منافذ الدخول وعلى مدار ٢٤ ساعة .
وفي إطار جهودها عقدت صحة الشرقية عدة اجتماعات برئاسة مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي وأعضاء من القيادة والتحكم ومكافحة العدوى وإدارة المنافذ وإدارات مختصة من التجمع الصحي الأول ، مؤكدةً على جميع الإدارات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القادمين عبر مختلف منافذ المنطقة وفقا للوائح الصحية الدولية .
وأشارت إلى أنها سوف تستمر بمشيئة الله تعالى للقيام بدورها باهتمام لمتابعة سير عملها بكافة منافذ المنطقة لمنع وفادة فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.
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