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2020-02-25 فيديو.. تساقط المياه من شلالات عرعر متابعات الخليج 365 - عرعر هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. وتداول العديد من المواطنين الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الأمطار التي شهدتها عرعر اليوم. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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