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محافظ ساما: نسعى لإنجاز ورقمنة الخدمات المالية
ميفتك 2020 يجمع خبراء قطاع التكنولوجيا المالية
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن المملكة تمضي قدمًا في تطوير خططها الاستراتيجية في القطاع المالي، بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.
وقال الدكتور أحمد الخليفي في كلمته التي افتتح بها اليوم أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات “ميفتك 2020” في نسخته الثالثة في الرياض، أن مؤسسة النقد تسعى لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية، والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف: أطلقت مؤسسة النقد التراخيصَ لشركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، وقد منحت الترخيصَ لشركة مَحافظ إلكترونية STCPay، وشركة خدمات مدفوعات جيديا، كما تم الترخيص لشركتي مَحافظ إلكترونية “هللة” و”بيان باي”، وبهذا تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدف ترخيص ثلاث شركات تقنية مالية محلية فاعلة بالسوق قبل نهاية عام 2020.
وتطرّق معالي المحافظ في كلمته إلى أهم النتائج والإنجازات المتحققة في نظام المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودي، حيث تم تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة في منتصف عام الماضي، إلى 36.2 بالمئة متجاوزة المستهدف العام لرؤية المملكة 2030 البالغ 28 بالمئة.
يذكر أن مؤتمر ومعرض “ميفتك 2020” يقام خلال الفترة 25-26 فبراير بالرياض، وذلك بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني مدى ونظام سداد للمدفوعات، حيث يجمع بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية يتناولون اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق المدفوعات في المنطقة.
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