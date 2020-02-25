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أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء مسؤولين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

صدرت اليوم أوامر ملكية:

⁃ يعفى الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

⁃ يعفى المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه .

⁃ تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويُعدل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

⁃ تحوّل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار.

⁃ يعدّل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة.

⁃ تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة.

⁃ تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

⁃ يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود (ثانياً)، و (رابعاً) ، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.

⁃ تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

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1) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

⁃يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

⁃يعفى الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه.

⁃يكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

⁃يكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله .

⁃يعين الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

⁃يعين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

⁃يعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

⁃ يعين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة .

⁃يعين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.