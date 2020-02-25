شكرا لقرائتكم خبر

امين موهبة: اندماج الذكاء الصناعي والإنساني يشكل تحدياً على النظم التعليمية.. والابتكار ضرورة للتنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ دبي

شدد الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع في المنتدى العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، الى دور الموهبة والإبداع والابتكار والتعليم في التنمية المستدامة مشيراً الى ضرورة تنمية المرونة العقلية لدى النشء في مراحل مبكرة لأنها مفتاح الابداع الذي هو أساس للابتكار الذي بدوره اصبح من ضروريات التنمية المستدامة. واكد الدكتور المتحمي خلال حديثه في المنتدى الدولي لمستلزمات وحلول التعليم في دورته الثالثة عشر والمقام في دبي الى ان اندماج الذكاء الصناعي والإنساني وما سيحققه من الشي الكبير يشكل تحدياً كبيراً على النظم التعليمية سواء في المناهج او التدريب والتأهيل. وبين معالي الأمين العام مراحل تسارع تطور منجزات المعرفة الحية وأثرها في حياة الإنسان، والعلاقة بين الابتكار والتنمية والإنسان، والابتكار الناعم والابتكار الاجتماعي والفارق بينهما، وذكاء الإنسان ومجالاته. وربط امين عام موهبة بين سعادة الانسان ونجاحه في عمله مؤكدا " ان كل انسان يتمتع بتفوق في مجال معين ٫ واكتشاف هذا المجال يسهم في نجاح الانسان بل سعادته وأضاف خلال حديثه عما تقوم به موهبة " ان كل شخص لديه جانب يتفوق فيه، ويجب علينا كمجتمع وكمؤسسة موهبة ان نكتشف ما يتفوق فيه ونقاط القوة في هذا النشء لأنه اذا اكتشفنا ذلك ومكناهم سيكون لديهم شغف لذا اخذت موهبة على عاتقها عملية الاكتشاف والرعاية جنباً الى جنب مع شركائنا وفي مقدمتهم وزارة التعليم، ونحن الان نقيم شراكات استراتيجية مع كل من وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة وكذلك وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة. كما تطرق المتحمي إلى رؤية ورسالة وقيم موهبة، ومقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة ومحاوره الأربعة، وأهمية تطبيق ثلاثية الابتكار، المرونة والشغف والمثابرة للانطلاق نحو الإبداع والابتكار والإسهام في التنمية. يأتي ذلك في وقت نجحت فيه مؤسسة موهبة في التعرف على أكثر من ١١٧ ألف موهوب وموهوبة، ورعاية أكثر من 60 ألف طالب وطالبة رعاية مكثفة، وإلحاق أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل جامعات العالم، وتأهيل أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة، ومد جسور الشراكة مع ما يزيد على 8 آلاف مدرسة. وتستعرض مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مسيرتها وتجربتها ومنجزاتها، في اكتشاف ورعاية الموهوبين والموهوبات في المملكة، ونشر ثقافة ومناخ الموهبة والإبداع والابتكار، على مدى أكثر من عقدين وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثاثة عشر من المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي GESS 2020)) الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 25 – 27 فبراير الجاري . وتسلط "موهبة" الضوء على أبرز مراحل تطورها وأهم منجزاتها بجناح تعريفي يستقبل زوار المعرض، للتعريف برؤية المؤسسة ورسالتها، وخدماتها المختلفة المقدمة إلى الموهوبين والموهوبات في المملكة، مثل بعثة موهبة، وبرنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة، وبرامج الإثراء الصيفي، وفصول الموهوبين، ومسابقتي موهوب والكانجارو، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع»، وخدمة شاور وغيرها من الخدمات التي تقدمها "موهبة" لتمكين الموهوبين. وستتيح موهبة للزوار فرصة الاطلاع على إصداراتها العلمية، إضافة إلى توزيع بروشور نصائح للمعلمين وأولياء الأمور حول كيفية العناية ‏بالطالب الموهوب. ويحمل المنتدى والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم هذا العام عنوان "بالشغف والفضول تُبنى العقول"، ويعد فرصة للمعلمين والمعلمات للتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات، وأحدث التقنيات في السعي لتحقيق التميز في الفصول الدراسية، ويجمع التربويين المهنيين من جميع المستويات بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين. ويحمل المنتدى والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم هذا العام عنوان "بالشغف والفضول تُبنى العقول"، ويعد فرصة للمعلمين والمعلمات للتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات، وأحدث التقنيات في السعي لتحقيق التميز في الفصول الدراسية، ويجمع التربويين المهنيين من جميع المستويات بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين.