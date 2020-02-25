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نبّه الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من اقتراب الغبار من محافظات "القويعية" و"حريملاء" ثم "المزاحمية"، متوقعًا أن يصل العاصمة الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.
ودعا "الحصيني" كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.
غبار عاصفة رملية الرياض
اقتراب الغبار من الرياض ومحافظات القويعية وحريملاء والمزاحميةفهد العتيبي الخليج 365 2020-02-25
نبّه الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من اقتراب الغبار من محافظات "القويعية" و"حريملاء" ثم "المزاحمية"، متوقعًا أن يصل العاصمة الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.
ودعا "الحصيني" كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
06:18 PM
"الحصيني" دعا الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ
نبّه الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من اقتراب الغبار من محافظات "القويعية" و"حريملاء" ثم "المزاحمية"، متوقعًا أن يصل العاصمة الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.
ودعا "الحصيني" كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.
، اقتراب الغبار من الرياض ومحافظات القويعية وحريملاء والمزاحمية ،
المصدر : الخليج 365
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