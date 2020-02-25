، اقتراب الغبار من الرياض ومحافظات القويعية وحريملاء والمزاحمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحصيني" دعا الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ

نبّه‫ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من اقتراب الغبار من محافظات "القويعية" و"‫حريملاء" ثم "المزاحمية"، متوقعًا أن يصل العاصمة ‫الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.

ودعا "الحصيني" كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.

غبار عاصفة رملية الرياض