شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد: 1 رجب يشهد أمرًا ساميًا بتوحيد تاريخ ميلاد لبعض المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن السر وراء تاريخ 1 رجب الذي يوافق اليوم الثلاثاء.
وأوضحت أنه كان قد صدر أمرًا ساميًا بتحديد وتوحيد تاريخ ميلاد عدد من المواطنين الذين يجهلون يوم ميلادهم، ليكون في منتصف السنة الهجرية أي بداية شهر رجب.
وأصبح هذا التاريخ هو اليوم الذي يبلغ فيه الموظف سن التقاعد النظامي وهو أيضًا بمثابة يوم ميلاد جديد له.
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