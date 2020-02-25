شكرا لمتابعة خبر عن تحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مرور محافظة جدة تنبيه لقائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق. وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، لحظة دخول مياه البحر إلى ساحل مدينة جدة بسب الرياح القوية وشدة اضطراب الموج. Advertisements

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