شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عاصفة رملية تُحيل نهار الرياض إلى ليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو العاصفة الرملية التي اجتاحت عدة مناطق في الرياض، حيث تحول نهار الرياض إلى ليل دامس عصر اليوم الثلاثاء.

وبدا في المقطع استمرار العواصف الرملية على شقراء شمال غرب الرياض، كما ظهر في مقطع آخر غبار كثيف يغطي منطقة القصب شمال غرب الرياض.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت من رياح رملية قوية تضرب عدة مناطق في الرياض، والتي تؤدي إلي تدني في مستوي الرؤية الأفقية.