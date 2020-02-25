شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إعادة فتح طريق الهدا (الكر) بالاتجاهين، بعد إغلاقه ظهر اليوم إثار تقلبات الطقس.
وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، قد أكد أن الإغلاق كان بسبب تكون الضباب الكثيف؛ فيما دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.
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