السعودية اليوم / البحرين تقرر منع السفر إلى إيران



المنامة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

قررت البحرين منع مواطنيها من السفر إلى إيران نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في الوقت الحالي وذلك حتى إشعار آخر.

وأفادت وزارة الخارجية البحرينية أن هذا المنع يأتي حرصًا على سلامة المواطنين وعدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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17:50ت م

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