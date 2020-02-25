السعودية اليوم / جامعة حائل تطلق برنامج " كلية خالية من التعثر"



حائل 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أطلق معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم، برنامجًا بعنوان "كلية خالية من التعثر" الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالشراكة مع الكليات في الجامعة بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة ذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأوضح مدير جامعة حائل، أن البرنامج سيحقق أهداف مهمّة لدى الطلبة المتعثرين وهم القادرون على تنفيذه حسبما يخطط له بين عمادة شؤون الطلاب والكليات في الجامعة.

من جهته قدم مركز التوجيه والإرشاد الطلابي بجامعة حائل خلال البرنامج عرضًا مرئيًّا، ثم بعد ذلك تم توقيع العقود لتنفيذ البرنامج بين عمادة شؤون الطلاب والكليات بالجامعة.

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17:44ت م

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