السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بحائل يلتقي مدير الأمن بشركة الكهرباء بالمنطقة



حائل 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

التقى مدير المديرية العامة لدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان بمكتبه اليوم, مدير الأمن والسلامة بشركة كهرباء حائل المهندس مهدي الشمري وعدداً من موظفي الشركة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال التوعية من أخطار الكهرباء وسبل التعاون في مجال التجارب الفرضية, وإقامة البرامج والمحاضرات.

وأعرب العميد الركيان عن شكره لمنسوبي شركة كهرباء حائل على ما يقدمونه من أدوار وخدمات مجتمعية تهدف لتبصير المجتمع بأخطار الكهرباء وإبراز مسببات الحريق جراء إساءة استخدام بعض الأجهزة الكهربائية التي تؤدي لحوادث الحريق.

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17:42ت م

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