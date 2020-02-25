

الدمام 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

شاركت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة حماية ومراقبة البيئة وللسنة الثانية على التوالي في المعرض المصاحب للملتقى "البيئي الصناعي بيئي ٢ " الذي انطلق اليوم برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية بمركز السيف الدولي بمدينة الخبر.

وتستعرض الهيئة الملكية بالجبيل جهودها في المحافظة على البيئة من خلال سن القوانين والمعايير البيئية وتنفيذ برنامج رقابي شامل يغطي كافة العناصر البيئية من هواء وماء ونفايات صناعية وبيئة طبيعية تراعي فيها المعايير البيئية العالمية، إذ يحتوي المعرض على مجموعة من الأفلام التوعوية والتثقيفية التي توجه رسائل للمجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وطريقة مشاركة الأفراد بذلك.

ويهدف الملتقى البيئي الصناعي إلى أن تعمل جميع مصانع ومعامل المنطقة الشرقية وفقاً لأعلى معايير الأداء البيئي المثالي للوصول إلى الحد الأدنى من المخالفات الصناعية في المجال البيئي.

الجدير بالذكر أن مشاركة الهيئة الملكية بالجبيل في مثل هذه المعارض والملتقيات يأتي من ضمن المسؤولية الاجتماعية إلى جانب تحقيق أكبر قدر من التفاعل، والتوعية المجتمعية التي تتبعها الهيئة الملكية في كافة مدنها الصناعية في حماية البيئة والتي تعتبر جودة الحياة في هذه المدن من اهم الركائز للهيئة الملكية في المحافظة على البيئة.

// انتهى //

17:41ت م

0282





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تشارك في المعرض المصاحب للملتقى "البيئي الصناعي بيئي ٢" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.