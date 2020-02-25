السعودية اليوم / سمو أمير الجوف بالنيابة يستعرض جهود الصحة بالمنطقة لمجابهة فايروس كورونا



سكاكا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

واطلع سمو أمير منطقة الجوف بالنيابة على سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين, وجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وخطتها لمجابهة مرض كورونا المستجد 2020.

ونوه سموه بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي في المنطقة ومحافظاتها.

من جانبه أعرب الدكتور الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة بالنيابة على دعمه المستمر للقطاع الصحي بمنطقة الجوف.

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17:41ت م

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