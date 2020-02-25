السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة ضباء شملت جميع مراكزها وضواحيها.

كما هطلت أمطار على مركز بجده ونعمي التابعة لمنطقة تبوك شملت المراكز وضواحيها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.