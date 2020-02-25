السعودية اليوم / جزر الكناري : وضع فندق تحت الحجر الصحي بعد تسجيل حالة إصابة بـ(كورونا)



مدريد 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

وضعت السلطات في جزر الكناري الإسبانية فندقًا بالكامل تحت الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة نزيل إيطالي بفيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وسائل الاعلام اليوم أن المريض الإيطالي طبيب ينتمي لشمال إيطاليا - بؤرة تفشي المرض - وتم وضعه تحت الحجر الصحي في عيادة بجزيرة "تنريفي"، فيما تم إغلاق الفندق الذي كان ينزل به ومنع 1000 سائح يقيمون به من المغادرة.

يُشار إلى أن إيطاليا تعد بؤرة التفشي الأكبر لفيروس (كورونا) في أوروبا إذ تم تسجيل 272 حالة إصابة وسبع حالات وفاة حتى الآن معظمها بشمال البلاد.

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17:05ت م

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