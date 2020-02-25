إعفاءات وتعيينات.. أوامر ملكية جديدة من الملك سلمان

الثلاثاء 25 فبراير 2020

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين، وتعيين آخرين بدلا منهم.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" أمر الملك بتعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأمر الملك بتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.

وأمر الملك بأن يكلف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

وأن يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة.

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ومن بين أوامر الملك سلمان اليوم، أن يعفى تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وأن يكلف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

وأن يعفى سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

وأمر الملك بأن تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم "وزارةالسياحة "، وكذلك أن تحول الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".

وكذلك أمر الملك بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

وأمر الملك بأن تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.