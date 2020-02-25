شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع " تشارك في منتدى "المشاريع المستقبلية 2020" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

شاركت وزارة الدفاع في "منتدى المشاريع المستقبلية 2020" الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أمس, ويُعد أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، وشركات رائدة في صناعة المقاولات.

وتُعد وزارة الدفاع من أوائل المشاركين من القطاع الحكومي لهذا العام ممثلة بالإدارة العامة للأشغال العسكرية بحضور مستشار المدير العام بالنيابة عن مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعيد بن محمد الغامدي.

واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها عدداً من المشاريع المعتمدة للوزارة, التي من شأنها إتاحة الفرصة للجهات المشاركة والمقاولين للاطلاع على المشاريع المستقبلية وفرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص, بالإضافة إلى تعريف المقاولين بمتطلبات التأهيل للمشاريع الخاصة بوزارة الدفاع.

وتخلل مشاركة الوزارة عرض فيديو يستعرض أعمال وزارة الدفاع التي تشرف عليها الإدارة العامة للأشغال العسكرية, فيما قدم المُقدم المهندس فهيد بن سالم الشهراني إيجازاً عن عدة مشاريع مستقبلية لوزارة الدفاع.