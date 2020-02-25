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مصر تعلن الحداد الرسمي وجنازة عسكرية لـ حسني مبارك

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2020-02-25

مصر تعلن الحداد الرسمي وجنازة عسكرية لـ حسني مبارك

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.

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وتوفي حسني مبارك اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ92 عامًا، وذلك بعد أيام من براءة ابنيه علاء وجمال من تهمة الفساد المالي التي عرفت إعلاميًا باسم التربح من البورصة المصرية.

وسبق أن برّأت المحكمة حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في عام 2011 والتربح من المنصب الرئاسي بعد سنوات قضاها في الحبس الاحتياطي.

ومن المقرر أن يتم تشييع حسني مبارك في جنازة عسكرية بوصف أحد قادة القوات المسلحة حيث لم يتم صدور أي حكم قضائي ضده، بالتالي فهو لا يزال يتمتع بالمزايا التي يكفلها القانون للقادة العسكريين.

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