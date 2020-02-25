، 13 دورة تدريبية نوعية مجانية لطلاب وطالبات أندية الحي بالرياض ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انطلقت في أندية الحي الترفيهية التعليمية التابعة لتعليم منطقة الرياض عددًا من البرامج التدريبية النوعية التي تتصل بالمجالات المعرفية والمهارية و المهنية والتقنية والرياضية لروادها من الطلاب، وذلك خلال الفترة من 10 فبراير إلى 10 مارس 2020م .
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة ممثل أندية الحي في تعليم الرياض أن هذه البرامج تأتي في إطار التعاون بين قطاع التعليم و برنامج جودة الحياة لتحقيق رؤية المملكة 2020 في استثمار أوقات الطلاب والطالبات بما يعود عليهم بالفائدة وتنمية مهاراتهم ومعارفهم عبر الأنشطة الإبداعية والعلمية والثقافية والرياضية.
وبيّن الدكتور "أبوعباة" أنه تم إطلاق 13 دورة تدريبية موزعة على الأندية في أربعة مسارات، وهي المسار المعرفي والمهاري والمسار المهني والمسار التقني والمسار الرياضي, مضيفًا أن المسار المعرفي والمهاري يشمل دورة في الإلقاء والخط العربي واللغة الصينية, فيما يتضمن المسار المهني دورة في الإسعافات الأولية والإرشاد السياحي وصيانة الجوال, ويشمل المسار التقني دورة في الأمن السيبراني والروبوت الآلي والبرمجة فيما يحوي المسار الرياضي رياضة الريشة الطائرة والتايكوندو وكرة الطاولة وفنون الدفاع عن النفس .
ولفت الدكتور "أبوعباة" إلى أن جميع الدورات مجانية ومتاحة لجميع الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى منح المتدرب شهادة حضور في ختام الدورة التدريبية.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 04:57 PM
في إطار التعاون بين قطاع التعليم وبرنامج جودة الحياة13 دورة تدريبية نوعية مجانية لطلاب وطالبات أندية الحي بالرياض
انطلقت في أندية الحي الترفيهية التعليمية التابعة لتعليم منطقة الرياض عددًا من البرامج التدريبية النوعية التي تتصل بالمجالات المعرفية والمهارية و المهنية والتقنية والرياضية لروادها من الطلاب، وذلك خلال الفترة من 10 فبراير إلى 10 مارس 2020م .
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة ممثل أندية الحي في تعليم الرياض أن هذه البرامج تأتي في إطار التعاون بين قطاع التعليم و برنامج جودة الحياة لتحقيق رؤية المملكة 2020 في استثمار أوقات الطلاب والطالبات بما يعود عليهم بالفائدة وتنمية مهاراتهم ومعارفهم عبر الأنشطة الإبداعية والعلمية والثقافية والرياضية.
وبيّن الدكتور "أبوعباة" أنه تم إطلاق 13 دورة تدريبية موزعة على الأندية في أربعة مسارات، وهي المسار المعرفي والمهاري والمسار المهني والمسار التقني والمسار الرياضي, مضيفًا أن المسار المعرفي والمهاري يشمل دورة في الإلقاء والخط العربي واللغة الصينية, فيما يتضمن المسار المهني دورة في الإسعافات الأولية والإرشاد السياحي وصيانة الجوال, ويشمل المسار التقني دورة في الأمن السيبراني والروبوت الآلي والبرمجة فيما يحوي المسار الرياضي رياضة الريشة الطائرة والتايكوندو وكرة الطاولة وفنون الدفاع عن النفس .
ولفت الدكتور "أبوعباة" إلى أن جميع الدورات مجانية ومتاحة لجميع الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى منح المتدرب شهادة حضور في ختام الدورة التدريبية.
، 13 دورة تدريبية نوعية مجانية لطلاب وطالبات أندية الحي بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 13 دورة تدريبية نوعية مجانية لطلاب وطالبات أندية الحي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.