، بلدية الحازمي تستعدّ لبطولة شهداء الحد الجنوبي 2 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ لقاءاتها الشهر المقبل

أنهت بلدية الحازمي، التابعة لمحافظة بيشة، جميع الاستعدادات لانطلاق البطولة الثانية لكرة القدم لدورة شهداء الحد الجنوبي 2، بعد نجاح البطولة في نسختها الأولى العام الماضي.

وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني: إنه جرى تشكيل اللجان المنظمة والعاملة في هذه البطولة، وتدشين الشعار الخاص بالبطولة، والتي سوف تبدأ لقاءاتها الشهر المقبل في ملعب بلدية الحازمي.

وأضاف "القرني": أن اللجنة حدّدت عددًا من الشروط اللازمة لتسجيل الفرق واللاعبين؛ لضمان استمرار ونجاح البطولة.

ولفت إلى أن اللجنة المنظّمة رصدت العديد من الجوائز القيّمة للفرق الفائزة، بالإضافة إلى الجوائز الفردية للاعبين، كما سيكون هناك سحوبات وجوائز يومية للحضور.

ودعا الراغبين في المشاركة للإسراع بالتسجيل في البطولة، والتي سيتوقف التسجيل فيها يوم 5 رجب 1441هـ، متمنيًا للجميع التوفيق.

بلدية الحازمي