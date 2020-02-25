محمد بن مسعود - الدمام - آعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر وعقب التشاور مع النائب الأول الكويتي عيسى حمزة تأجيل عقد اجتماعات الاتحاد وإقامة البطولات والمسابقات القادمة والمقررة سابقاً على المستوى القاري خاصة في الصين وتايلاند إلى مواعيد تتحدد لاحقاً .

وجاء هذا القرار الاحترازي نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وحتى تتضح الرؤية، وذلك بناءً على رغبة ستة من أعضاء رؤساء الاتحادات الوطنية. الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة فيروس كورونا الجديد بسبب "كورونا".. تأجيل اجتماعات ومسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-25 آعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر وعقب التشاور مع النائب الأول الكويتي عيسى حمزة تأجيل عقد اجتماعات الاتحاد وإقامة البطولات والمسابقات القادمة والمقررة سابقاً على المستوى القاري خاصة في الصين وتايلاند إلى مواعيد تتحدد لاحقاً .

وجاء هذا القرار الاحترازي نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وحتى تتضح الرؤية، وذلك بناءً على رغبة ستة من أعضاء رؤساء الاتحادات الوطنية. Advertisements 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 04:16 PM آعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة الدكتور صالح أحمد بن ناصر وعقب التشاور مع النائب الأول الكويتي عيسى حمزة تأجيل عقد اجتماعات الاتحاد وإقامة البطولات والمسابقات القادمة والمقررة سابقاً على المستوى القاري خاصة في الصين وتايلاند إلى مواعيد تتحدد لاحقاً .

وجاء هذا القرار الاحترازي نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وحتى تتضح الرؤية، وذلك بناءً على رغبة ستة من أعضاء رؤساء الاتحادات الوطنية. ، بسبب "كورونا".. تأجيل اجتماعات ومسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "كورونا".. تأجيل اجتماعات ومسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.