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الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية

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الرياض - علي القحطاني - قرّر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، وكذلك ربط مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بوزارة الثقافة وليس التعليم.

وجاء في نص قرارات مجلس الوزراء الآتي: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 10 / 41 / د ) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.

وتضمن القرار الآخر: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 61 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الأولى) والفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 6 / 4 / 1431هـ، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلاً من وزارة التعليم، ويكون سمو وزير الثقافة المشرف العام على المركز.

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