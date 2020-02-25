شكرا لمتابعة خبر عن تكليف ماجد القصبي بـ الإعلام و«الحقيل» بالبلديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم الثلاثاء، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وذلك بعد إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة من تولي الوزارة.
كما تضمن الأوامر الملكية، تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، وكذلك تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.
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