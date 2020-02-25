مجلس الوزراء يوافق على ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

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الرياض - علي القحطاني - قرّر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، اليوم الثلاثاء، الموافقة على ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وجاء في نص القرار : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، وبعد النظر في قرر مجلس الشورى رقم ( 174 / 45 ) وتاريخ 14 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

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