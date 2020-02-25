«السديس» يصدر توجيهًا بصرف رواتب الموسميين ومحاسبة المتسببين في تأخيرها

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الرياض - علي القحطاني - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، توجيهًا هامًا إلى الإدارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفين الوظائف الموسمية المتأخرة، ومحاسبة المقصرين في تأخيرها.
وأكد ” السديس ” على حيوية الدور الذي يقدمه المتعاقدون الموسمييون في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لافتًا إلى أن صرف مستحقاتهم المالية فور استحقاقها واجب شرعي قبل أن يكون واجباً نظامياً، كما أن الرئاسة ستتخذ الإجراءات النظامية في حق المتسببين في تأخيرها.
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