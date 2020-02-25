شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الدحة» في جبال اللوز احتفالا بتساقط الثلوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، عن قيام أهالي منطقة تبوك بأداء ” الدحة ” الشعبية في جبال اللوز احتفالًا بتساقط الثلوج عليه.

وأظهر الفيديو، الذي عرضه برنامج “اليوم” على قناة الإخبارية، مشاهد مبهجة من احتفالات الأهالي بالثلوج التي سقطت على جبال اللوز شمال غرب منطقة تبوك، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي السياق نفسه، تشهد منطقة تبوك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم مع توقعات بهطول أمطار في مناطق متفرقة، وتساقط للثوج.