شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الدحة» في جبال اللوز احتفالا بتساقط الثلوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، عن قيام أهالي منطقة تبوك بأداء ” الدحة ” الشعبية في جبال اللوز احتفالًا بتساقط الثلوج عليه.
وأظهر الفيديو، الذي عرضه برنامج “اليوم” على قناة الإخبارية، مشاهد مبهجة من احتفالات الأهالي بالثلوج التي سقطت على جبال اللوز شمال غرب منطقة تبوك، صباح اليوم الثلاثاء.
وفي السياق نفسه، تشهد منطقة تبوك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم مع توقعات بهطول أمطار في مناطق متفرقة، وتساقط للثوج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الدحة» في جبال اللوز احتفالا بتساقط الثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.